Dans une émis­sion espa­gnole sur la chaine SER, l’an­cien cham­pion espa­gnol, Alex Corretja, inter­rogé sur le harcè­le­ment dont a été victime Emma Raducanu à Dubaï, a évoqué une période de sa carrière où il s’est senti vrai­ment en danger.

« Je connais les cas d’autres joueuses qui ont égale­ment été suivies. C’est un problème très grave parce que vous vous sentez sans protec­tion. Dans l’en­ceinte du tournoi, vous vous sentez plus ou moins protégé, mais lorsque vous arrivez à l’hôtel, il n’y a pas de sécu­rité concrète. À mon époque, j’avais un groupe de fans appelé AC Gang. Tout était très bien, tout le monde était très gentil, mais il y a eu une fois où un fan s’est approché pour me saluer et j’ai trouvé son atti­tude étrange. Depuis lors, je l’ai vu dans tous mes matchs. Il avait l’air d’être obses­sionnel ou d’avoir un trouble mental grave. Il m’en­voyait des lettres dans la chambre, des photos de moi pour que je les signe et il venait toujours avec un t‑shirt avec ma photo imprimée. »