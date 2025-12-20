Consultant pour Eurosport et obser­va­teur très attentif de la situa­tion de Carlos Alcaraz, qui vient juste de séparer de son entraî­neur depuis sept ans, Juan Carlos Ferrero, Alex Corretja a estimé que l’ajout d’un ancien joueur au sein du staff actuel du numéro 1 mondial n’est pas à exclure.

« Ils vont peut‐être essayer de voir comment ça se passe avec Samuel, unique­ment avec lui, et on verra après l’Australie. Les résul­tats suscitent toujours plus d’at­tentes, ou alors ça dépend de ce qu’on a. Peut‐être qu’on restera avec les mêmes. Mais je ne serais pas surpris s’ils incluaient un ancien joueur, un ancien joueur qui comprend le jeu et les situa­tions, un peu comme ce que faisait Juan Carlos. Mais je pense que ce sera aussi une bonne chose pour lui d’ajouter quel­qu’un avec des idées diffé­rentes, des pers­pec­tives diffé­rentes à l’équipe. Je ne dis pas que Sam n’est pas capable, mais je pense que c’est aussi une bonne chose d’amener quel­qu’un d’autre. Pas main­te­nant, peut‐être dans les prochaines semaines, peut‐être dans un avenir proche. »