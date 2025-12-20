Consultant pour Eurosport et observateur très attentif de la situation de Carlos Alcaraz, qui vient juste de séparer de son entraîneur depuis sept ans, Juan Carlos Ferrero, Alex Corretja a estimé que l’ajout d’un ancien joueur au sein du staff actuel du numéro 1 mondial n’est pas à exclure.
« Ils vont peut‐être essayer de voir comment ça se passe avec Samuel, uniquement avec lui, et on verra après l’Australie. Les résultats suscitent toujours plus d’attentes, ou alors ça dépend de ce qu’on a. Peut‐être qu’on restera avec les mêmes. Mais je ne serais pas surpris s’ils incluaient un ancien joueur, un ancien joueur qui comprend le jeu et les situations, un peu comme ce que faisait Juan Carlos. Mais je pense que ce sera aussi une bonne chose pour lui d’ajouter quelqu’un avec des idées différentes, des perspectives différentes à l’équipe. Je ne dis pas que Sam n’est pas capable, mais je pense que c’est aussi une bonne chose d’amener quelqu’un d’autre. Pas maintenant, peut‐être dans les prochaines semaines, peut‐être dans un avenir proche. »
