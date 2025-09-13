Le consultant d’Eurosport, ancien top 10, a bien voulu dire quelques mots concernant Holger Rune. Pour Alex, le Danois a un bel avenir devant lui s’il parvient à résoudre quelques problèmes minimes.
« Pour l’instant, je pense que pour Holger Rune, il s’agit de savoir quand il pourra assembler les dernières pièces du puzzle. Il doit trouver comment se comporter sur et en dehors du terrain. Il doit mieux comprendre son propre jeu, mais aussi celui de l’adversaire. Je ne pense pas qu’il y ait de raison de le comparer à d’autres joueurs comme Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. J’espère vraiment qu’il réussira, car je l’apprécie beaucoup. Il apporte des choses incroyables au tennis, il est vraiment important pour le tennis, mais il doit encore trouver le moyen d’obtenir de meilleurs résultats. Mais je ne vois absolument aucune raison pour laquelle Holger ne pourrait pas remporter un Grand Chelem l’année prochaine – et se battre pour ce genre de titres pendant les prochaines années »
Publié le samedi 13 septembre 2025 à 13:13