Le consul­tant d’Eurosport, ancien top 10, a bien voulu dire quelques mots concer­nant Holger Rune. Pour Alex, le Danois a un bel avenir devant lui s’il parvient à résoudre quelques problèmes minimes.

« Pour l’ins­tant, je pense que pour Holger Rune, il s’agit de savoir quand il pourra assem­bler les dernières pièces du puzzle. Il doit trouver comment se comporter sur et en dehors du terrain. Il doit mieux comprendre son propre jeu, mais aussi celui de l’ad­ver­saire. Je ne pense pas qu’il y ait de raison de le comparer à d’autres joueurs comme Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. J’espère vrai­ment qu’il réus­sira, car je l’ap­précie beau­coup. Il apporte des choses incroyables au tennis, il est vrai­ment impor­tant pour le tennis, mais il doit encore trouver le moyen d’ob­tenir de meilleurs résul­tats. Mais je ne vois abso­lu­ment aucune raison pour laquelle Holger ne pour­rait pas remporter un Grand Chelem l’année prochaine – et se battre pour ce genre de titres pendant les prochaines années »