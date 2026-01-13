AccueilATPAlex Corretja met tout le monde d'accord sur la séparation entre Alcaraz...
Alex Corretja met tout le monde d’ac­cord sur la sépa­ra­tion entre Alcaraz et Ferrero : « En fin de compte, qui sommes‐nous pour dire pour­quoi ils se sont séparés ou pour­quoi ils n’au­raient pas dû, ou si c’était plutôt du côté de Carlos ou de Juan Carlos ? »

Consultant star de TNT Sports, Alex Corretja s’est longue­ment exprimé sur Carlos Alcaraz, un mois après sa sépa­ra­tion inat­tendue avec Juan Carlos Ferrero. 

Et après avoir entendu dire que le numéro 1 mondial était motivé, enthou­siaste, prêt et qu’il avait travaillé très dur, l’an­cien double fina­liste de Roland‐Garros a fina­le­ment expliqué qu’il était impos­sible de juger de l’ex­té­rieur la situa­tion entre Alcaraz et Ferrero.

« Ils ont accompli beau­coup de choses ensemble, les tour­nois du Grand Chelem, la place de numéro 1. Et aussi parce que Ferrero est un nom très connu dans le monde du tennis et parce que leur rela­tion semblait excel­lente, parfaite. Nous consi­dé­rions cette rela­tion comme une rela­tion à long terme. Alors quand cela se termine ainsi, cela crée un choc dans le monde entier. Et je pense qu’il est tout à fait normal que tout le monde ait été un peu surpris. Mais en fin de compte, qui sommes‐nous pour dire pour­quoi ils se sont séparés ou pour­quoi ils ne devraient pas, ou si c’était plutôt du côté de Carlos ou plutôt de Juan Carlos ? »

Publié le mardi 13 janvier 2026 à 19:51

