Consultant star de TNT Sports, Alex Corretja s’est longuement exprimé sur Carlos Alcaraz, un mois après sa séparation inattendue avec Juan Carlos Ferrero.
Et après avoir entendu dire que le numéro 1 mondial était motivé, enthousiaste, prêt et qu’il avait travaillé très dur, l’ancien double finaliste de Roland‐Garros a finalement expliqué qu’il était impossible de juger de l’extérieur la situation entre Alcaraz et Ferrero.
« Ils ont accompli beaucoup de choses ensemble, les tournois du Grand Chelem, la place de numéro 1. Et aussi parce que Ferrero est un nom très connu dans le monde du tennis et parce que leur relation semblait excellente, parfaite. Nous considérions cette relation comme une relation à long terme. Alors quand cela se termine ainsi, cela crée un choc dans le monde entier. Et je pense qu’il est tout à fait normal que tout le monde ait été un peu surpris. Mais en fin de compte, qui sommes‐nous pour dire pourquoi ils se sont séparés ou pourquoi ils ne devraient pas, ou si c’était plutôt du côté de Carlos ou plutôt de Juan Carlos ? »
Publié le mardi 13 janvier 2026 à 19:51