Nouveau souverain de l’ATP depuis le 2 novembre dernier, Alexander Zverev divise chez les fans de la petite balle. Si certains estiment que sa régularité lui a permis d’atteindre le premier rang mondial, d’autres avancent que la longue convalescence de Jannik Sinner l’a grandement aidé dans cet objectif.
Interrogé à ce sujet dans les colonnes de Mundo Deportivo, Alex Corretja s’est fendu d’une sortie très musclée face aux détracteurs de l’Allemand.
« C’est une telle audace, c’est un manque de connaissance, c’est de l’ignorance et c’est de l’arrogance que de dire qu’il ne mérite pas ça parce qu’un autre s’est blessé. On ne distribue pas les points gratuitement au supermarché. Les blessures font partie de ce sport. C’est comme dire qu’un match est facile. Va le gagner toi‐même. Je dis toujours que je commente, j’analyse, mais je ne juge pas de l’extérieur ».
Publié le samedi 21 novembre 2026 à 11:22