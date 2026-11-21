Nouveau souve­rain de l’ATP depuis le 2 novembre dernier, Alexander Zverev divise chez les fans de la petite balle. Si certains estiment que sa régu­la­rité lui a permis d’at­teindre le premier rang mondial, d’autres avancent que la longue conva­les­cence de Jannik Sinner l’a gran­de­ment aidé dans cet objectif.

Interrogé à ce sujet dans les colonnes de Mundo Deportivo, Alex Corretja s’est fendu d’une sortie très musclée face aux détrac­teurs de l’Allemand.

« C’est une telle audace, c’est un manque de connais­sance, c’est de l’igno­rance et c’est de l’ar­ro­gance que de dire qu’il ne mérite pas ça parce qu’un autre s’est blessé. On ne distribue pas les points gratui­te­ment au super­marché. Les bles­sures font partie de ce sport. C’est comme dire qu’un match est facile. Va le gagner toi‐même. Je dis toujours que je commente, j’ana­lyse, mais je ne juge pas de l’extérieur ».