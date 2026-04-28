Blessé au poignet et déjà forfait pour le Masters 1000 de Madrid, après s’être retiré du tournoi de Barcelone, Carlos Alcaraz va également manquer Rome et Roland‐Garros.
Interrogé sur les ondes de la Cadena COPE, l’ancien numéro 2 mondial et double finaliste de Roland‐Garros, Alex Corretja, s’est montré plutôt pessimiste en affirmant que l’absence de son compatriote pourrait se prolonger au‐delà de Wimbledon (29 juin au 12 juillet).
🤕 🚨 @alexcorretja74, sobre la lesión de Alcaraz : « MÁXIMA paciencia, no hay que ponerse una fecha para volver »— El Larguero (@ellarguero) April 27, 2026
🌿 « No tengo CLARO que pueda llegar a Wimbledon »
👀 @feliciano_lopez : « La muñeca es un tema complicado, un tenista necesita tenerla no al 100, sino al 200% » pic.twitter.com/Ma9VK792nM
« Il faut faire preuve d’une patience maximale. Pour l’instant, il faut se concentrer sur le quotidien, laisser ce tendon se rétablir du mieux possible et ne pas se fixer de date précise. J’ai l’impression qu’après un mois et demi environ, pendant lesquels il sera peut‐être hors compétition, on verra quand il pourra reprendre l’entraînement et commencer la saison sur gazon. Je ne sais pas si ce sera facile, parce qu’en plus, sur gazon, on fait parfois de mauvais mouvements, on se prend des services encore plus rapides et ça peut te faire mal au poignet. Donc je ne suis pas sûr qu’il puisse être prêt pour Wimbledon, le problème c’est que je n’ai aucune idée de l’état d’avancement de sa récupération. J’ai juste hâte qu’il revienne le plus vite possible, comme tout le monde, mais pour l’instant, je me dirais plutôt : Écoute, on va voir ce qui se passe. Je pense qu’ils respectent les délais qu’ils se sont fixés, qui sont prudents. Le fait d’annoncer dès maintenant qu’il ne jouera pas Roland‐Garros signifie qu’ils ont besoin de soigner la blessure en toute sérénité. Il ne faut pas lui mettre la pression sur la date de son retour, qu’il revienne quand il se sentira prêt. »
Publié le mardi 28 avril 2026 à 08:53