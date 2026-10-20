Lors d’une inter­view accordée à El Pais, l’an­cien numéro 2 mondial et double fina­liste de Roland‐Garros, Alex Corretja, a d’abord comparé Carlos Alcaraz et Rafael Nadal avant de revenir sur la menta­lité du Majorquin lors de sa carrière de joueur.

« Nadal est presque incom­pré­hen­sible. C’est la philo­so­phie de la souf­france. Nous avons grandi comme ça : ‘Allez, tu dois tout donner, encore un peu plus’. C’est ça, Rafa. Tu es fatigué ? Tu as chaud ? Tu as soif ? Tiens bon. Ça n’a pas d’importance. C’est un instinct de survie constant qui remonte à l’enfance. »

A noter qu’au cours de cet entre­tien, Corretja s’est égale­ment exprimé sur la célé­bra­tion manquée d’Alexander Zverev à l’US Open.