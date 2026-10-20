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Alex Corretja : « Rafael Nadal est presque incompréhensible »

Par
Baptiste Mulatier
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Lors d’une inter­view accordée à El Pais, l’an­cien numéro 2 mondial et double fina­liste de Roland‐Garros, Alex Corretja, a d’abord comparé Carlos Alcaraz et Rafael Nadal avant de revenir sur la menta­lité du Majorquin lors de sa carrière de joueur. 

« Nadal est presque incom­pré­hen­sible. C’est la philo­so­phie de la souf­france. Nous avons grandi comme ça : ‘Allez, tu dois tout donner, encore un peu plus’. C’est ça, Rafa. Tu es fatigué ? Tu as chaud ? Tu as soif ? Tiens bon. Ça n’a pas d’importance. C’est un instinct de survie constant qui remonte à l’enfance. »

A noter qu’au cours de cet entre­tien, Corretja s’est égale­ment exprimé sur la célé­bra­tion manquée d’Alexander Zverev à l’US Open.

Publié le mardi 20 octobre 2026 à 15:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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