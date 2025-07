Consultant pour Eurosport, l’ex‐joueur espa­gnol a insisté sur le fait que Carlos Alcaraz devait prendre du repos après une période très intense.

« Tout ce qui arrive à Alcaraz est positif : quand il gagne et quand il perd. Cela réveille sa soif et son désir de progresser et d’évo­luer, mais main­te­nant il a besoin de repos. On ne parle pas de savoir s’il a gagné ou perdu la finale de Wimbledon, on parle du fait qu’il est à Londres depuis un mois, qu’il a gagné le Queens. Tout ça a des consé­quences, avec les chan­ge­ments de surface, les confé­rences de presse, les contrôles anti­do­page, main­te­nant un hôtel, puis un avion… Tout ça est très fatigant. »