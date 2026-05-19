Blessé au poignet, Carlos Alcaraz sera le grand absent de Roland‐Garros, dont il est double tenant du titre.
Au micro d’Eurosport Espagne, l’ancien numéro 2 mondial Alex Corretja a confié sa tristesse face à l’absence du septuple lauréat en Grand Chelem, tout en évoquant les nouveaux espoirs du tennis ibérique.
« C’est un Roland‐Garros compliqué pour les Espagnols. Parce qu’on avait toujours l’impression qu’il y avait un joueur, presque toujours Rafa Nadal, en qui on plaçait tous nos espoirs. Et puis Alcaraz est arrivé avec le même enthousiasme, la même envie. Et ne pas avoir Carlos à nos côtés est une profonde tristesse, sincèrement. Cela fait déjà plusieurs semaines qu’il nous manque, mais surtout maintenant que Roland‐Garros approche, ce sentiment de peine et surtout d’incertitude sur son retour s’intensifie encore davantage. Nous plaçons désormais nos espoirs en Rafa Jodar, voire en Martín Landaluce, mais il faut bien sûr leur laisser un peu de tranquillité pour qu’ils puissent disputer leur tournoi sans leur en demander trop, ni prétendre qu’ils soient déjà prêts à remporter le Grand Chelem à Paris. »
Publié le mardi 19 mai 2026 à 11:28