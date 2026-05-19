Blessé au poignet, Carlos Alcaraz sera le grand absent de Roland‐Garros, dont il est double tenant du titre.

Au micro d’Eurosport Espagne, l’an­cien numéro 2 mondial Alex Corretja a confié sa tris­tesse face à l’absence du septuple lauréat en Grand Chelem, tout en évoquant les nouveaux espoirs du tennis ibérique.

« C’est un Roland‐Garros compliqué pour les Espagnols. Parce qu’on avait toujours l’im­pres­sion qu’il y avait un joueur, presque toujours Rafa Nadal, en qui on plaçait tous nos espoirs. Et puis Alcaraz est arrivé avec le même enthou­siasme, la même envie. Et ne pas avoir Carlos à nos côtés est une profonde tris­tesse, sincè­re­ment. Cela fait déjà plusieurs semaines qu’il nous manque, mais surtout main­te­nant que Roland‐Garros approche, ce senti­ment de peine et surtout d’incertitude sur son retour s’intensifie encore davan­tage. Nous plaçons désor­mais nos espoirs en Rafa Jodar, voire en Martín Landaluce, mais il faut bien sûr leur laisser un peu de tran­quillité pour qu’ils puissent disputer leur tournoi sans leur en demander trop, ni prétendre qu’ils soient déjà prêts à remporter le Grand Chelem à Paris. »