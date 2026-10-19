Álex Corretja a toujours un regard particulièrement instructif sur le monde du tennis. Très apprécié des joueurs, l’ancien numéro 2 mondial est notamment connu pour ses interviews sur le court, que ce soit à Roland‐Garros ou lors d’autres grands tournois.
L’Espagnol a accordé un entretien à El País Semanal, dans lequel il évoque les deux grands champions espagnols, Rafael Nadal et Carlos Alcaraz, en soulignant leurs similitudes, mais surtout leurs différences. Il s’est notamment attardé sur leur manière d’aborder le tennis et sur leur rapport à la souffrance, au dépassement de soi et au plaisir de jouer.
« Il peut être en train de jouer un match décisif et malgré tout prendre du plaisir. Rafa, c’est la discipline, l’épopée, la résistance. Mais dans la manière de vivre le tennis, je trouve l’approche d’Alcaraz beaucoup plus saine, parce que ce gamin s’amuse.Alcaraz est à Roland‐Garros et on dirait qu’il est à Disneyland : “Tiens, je vais faire une autre attraction.” “Vas‑y, mon garçon, monte et amuse‐toi !” Et il en redescend avec le sourire.Nous, on était plutôt du genre à monter dans l’attraction, à en ressortir complètement étourdis, dans un état lamentable, et à se dire : “Ce n’est pas grave, j’y retourne.”C’est comme ça que notre génération a grandi. Celle de Carlos a une approche plus saine. Elle montre qu’on peut se dire : “Je peux jouer au tennis sans que cela soit nécessairement un calvaire. » a déclaré l’ancien numéro deux mondial.
Publié le lundi 19 octobre 2026 à 08:17