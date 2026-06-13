Présent au World Summit Tennis d’Asics à Sophia Antipolis au sein de l’Académie de Patrick Mouratoglou, Alex Corretja a bien voulu nous accorder quelques minutes dans un agenda très chargé. Nous sommes revenus sur le cas Jannik Sinner et sur sa fameuse défaillance physique à Roland Garros.

« Je n’ai aucune idée de ce qu’il s’est vrai­ment passé mais j’étais vrai­ment dégoûté. J’aime beau­coup Jannik, c’est un joueur extra­or­di­naire et c’est quel­qu’un de bien. Il m’est arrivé dans ma carrière de me sentir pas bien, mais pas dans une telle situa­tion où tu mènes deux sets à zéro et que tu es aussi près de la victoire. Normalement dans ce cas là, tu as la sensa­tion que tu vas parvenir à l’emporter quoi qu’il arrive. Donc, je ne sais pas vrai­ment ce qu’il a pu se passer après il est aussi évident que les condi­tions étaient plus que diffi­ciles mais je sais qu’il va revenir. »