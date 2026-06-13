Accueil ATP

Alex Corretja sur la grosse défaillance de Jannik Sinner à Roland‐Garros : « Je n’ai aucune idée de ce qu’il s’est vrai­ment passé mais j’étais vrai­ment dégoûté »

Par
Laurent Trupiano
-
9703

Présent au World Summit Tennis d’Asics à Sophia Antipolis au sein de l’Académie de Patrick Mouratoglou, Alex Corretja a bien voulu nous accorder quelques minutes dans un agenda très chargé. Nous sommes revenus sur le cas Jannik Sinner et sur sa fameuse défaillance physique à Roland Garros.

« Je n’ai aucune idée de ce qu’il s’est vrai­ment passé mais j’étais vrai­ment dégoûté. J’aime beau­coup Jannik, c’est un joueur extra­or­di­naire et c’est quel­qu’un de bien. Il m’est arrivé dans ma carrière de me sentir pas bien, mais pas dans une telle situa­tion où tu mènes deux sets à zéro et que tu es aussi près de la victoire. Normalement dans ce cas là, tu as la sensa­tion que tu vas parvenir à l’emporter quoi qu’il arrive. Donc, je ne sais pas vrai­ment ce qu’il a pu se passer après il est aussi évident que les condi­tions étaient plus que diffi­ciles mais je sais qu’il va revenir. »

Publié le samedi 13 juin 2026 à 08:40

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥