Présent au World Summit Tennis d’Asics à Sophia Antipolis au sein de l’Académie de Patrick Mouratoglou, Alex Corretja a bien voulu nous accorder quelques minutes dans un agenda très chargé. Nous sommes revenus sur le cas Jannik Sinner et sur sa fameuse défaillance physique à Roland Garros.
« Je n’ai aucune idée de ce qu’il s’est vraiment passé mais j’étais vraiment dégoûté. J’aime beaucoup Jannik, c’est un joueur extraordinaire et c’est quelqu’un de bien. Il m’est arrivé dans ma carrière de me sentir pas bien, mais pas dans une telle situation où tu mènes deux sets à zéro et que tu es aussi près de la victoire. Normalement dans ce cas là, tu as la sensation que tu vas parvenir à l’emporter quoi qu’il arrive. Donc, je ne sais pas vraiment ce qu’il a pu se passer après il est aussi évident que les conditions étaient plus que difficiles mais je sais qu’il va revenir. »
Publié le samedi 13 juin 2026 à 08:40