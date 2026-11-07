Alors que l’incroyable victoire de Carlos Alcaraz face à Taylor Fritz, en quarts de finale du Rolex Paris Masters, permet à Rafael Jodar de récupérer la dernière place qualificative pour le Masters de Turin, Alex Corretja a tenu à souligner le parcours assez phénoménal de ce dernier qui va donc disputer le tournoi des maîtres dès sa première année sur le circuit principal.
« Alcaraz a réussi l’impossible et se qualifie pour les demi‐finales à Paris… et, par la même occasion, assure mathématiquement à Jódar une place au Masters de Turin dès sa première année sur le circuit. Ce qui arrive à Jodar en 2026, il faut le voir pour le croire. »
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.