Alors que l’in­croyable victoire de Carlos Alcaraz face à Taylor Fritz, en quarts de finale du Rolex Paris Masters, permet à Rafael Jodar de récu­pérer la dernière place quali­fi­ca­tive pour le Masters de Turin, Alex Corretja a tenu à souli­gner le parcours assez phéno­ménal de ce dernier qui va donc disputer le tournoi des maîtres dès sa première année sur le circuit principal.

Alcaraz ha conse­guido lo que parecía impo­sible y se mete en las semi­fi­nales de París… y de paso clasi­fica a Jódar matemá­ti­ca­mente para jugar el Masters de Turín en su primer año en el circuito 👏🏻👏🏻👏🏻

Lo de Jódar este 2026 es ver para creer ❤️ — Alex Corretja (@alexcorretja74) November 6, 2026

« Alcaraz a réussi l’im­pos­sible et se qualifie pour les demi‐finales à Paris… et, par la même occa­sion, assure mathé­ma­ti­que­ment à Jódar une place au Masters de Turin dès sa première année sur le circuit. Ce qui arrive à Jodar en 2026, il faut le voir pour le croire. »