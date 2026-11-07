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Alex Corretja sur le nouveau phéno­mène du circuit : « Ce qui lui arrive en 2026, il faut le voir pour le croire »

Par
Thomas S
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Alors que l’in­croyable victoire de Carlos Alcaraz face à Taylor Fritz, en quarts de finale du Rolex Paris Masters, permet à Rafael Jodar de récu­pérer la dernière place quali­fi­ca­tive pour le Masters de Turin, Alex Corretja a tenu à souli­gner le parcours assez phéno­ménal de ce dernier qui va donc disputer le tournoi des maîtres dès sa première année sur le circuit principal. 

« Alcaraz a réussi l’im­pos­sible et se qualifie pour les demi‐finales à Paris… et, par la même occa­sion, assure mathé­ma­ti­que­ment à Jódar une place au Masters de Turin dès sa première année sur le circuit. Ce qui arrive à Jodar en 2026, il faut le voir pour le croire. »

Publié le samedi 7 novembre 2026 à 13:11

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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