Consultant pour Eurosport, Alex Corretja s’est longue­ment exprimé sur son jeune compa­triote, Carlos Alcaraz, battu en demi‐finale à Indian Wells et auteur d’un début de saison déce­vant malgré son titre à Rotterdam.

Pour l’an­cien double fina­liste de Roland‐Garros, l’ac­tuel 3e joueur mondial a encore beau­coup de choses à apprendre.

« Pour moi, tout est très brutal avec Carlos Alcaraz. Tout s’est passé si vite. Il cherche encore à comprendre qui il est, il essaie encore de comprendre ce qu’est le circuit et ce qu’est la vie sur celui‐ci. Alcaraz est devenu une star mondiale dans les médias et, par consé­quent, porte un poids très lourd sur ses jeunes épaules. Oui, il remporte des titres. S’il gagne de l’argent, on sait tous qu’il est privi­légié. Mais le prix à payer pour devenir quel­qu’un d’aussi puis­sant pour les marques, pour les fans, pour tout ce qui va avec, c’est qu’il a main­te­nant une série qui lui est dédiée, un docu­men­taire, toutes ces exhi­bi­tions… tout cela a une certaine usure. »