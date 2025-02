Le joueur austra­lien a bien voulu s’ex­primer sur le sujet concer­nant les chan­ge­ments au niveau de la vitesse du jeu. Pour de Minaur, tout s’est accéléré.

« Dans le passé, vous aviez quel­qu’un comme Rafa, qui jouait avec des effets, une lour­deur et une puis­sance de fou. La balle était complè­te­ment diffé­rente, mais au moins vous aviez un peu de temps pour y réflé­chir. Cela vous permet­tait de vous répartir diffé­rem­ment. Il y avait plus d’angles. Aujourd’hui en tant que joueur, j’ai dû m’adapter et trouver des moyens de frapper la balle un peu plus fort pour m’adapter. S’adapter ou mourir »