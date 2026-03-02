Si affronter Roger Federer était toujours un moment à part pour les autres joueurs du circuit, tant il bénéficiait d’un soutien presque total de la part des spectateurs du monde entier, Alex De Minaur a certainement vécu le summum de cette expérience unique.
En effet, l’Australien est récemment revenu sur sa seule confrontation face au Suisse, en finale de l’ATP 500 de Bâle en 2019. Cerise le gâteau, Roger jouait ce jour‐là pour un 10e trophée dans sa ville natale.
Autant dire que l’expression « seul contre tous » n’était pas dénué de sens d’autant que même la mère de l’intéressé soutenait le Maestro.
« Je l’ai joué une seule fois, en finale à Bâle. J’ai pris une leçon. C’était pour le 10e titre de Roger là‐bas. Tout était déjà prêt : les banderoles, les feux d’artifice… Tout le monde à Bâle savait que Roger allait gagner ce match. Et, en effet, il a gagné ce 10e titre. 6–2, 6–2. C’était une petite leçon pleine de respect en 57 minutes. Même ma mère encourageait Roger. Cela montre à quel point j’étais dans le pétrin », a déclaré Alex De Minaur lors d’une discussion avec Casper Ruud et Francisco Cerundolo en marge de la dernière édition de l’UTS, l’exhibition créée par Patrick Mouratoglou.
Publié le lundi 2 mars 2026 à 18:40