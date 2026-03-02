Si affronter Roger Federer était toujours un moment à part pour les autres joueurs du circuit, tant il béné­fi­ciait d’un soutien presque total de la part des spec­ta­teurs du monde entier, Alex De Minaur a certai­ne­ment vécu le summum de cette expé­rience unique.

En effet, l’Australien est récem­ment revenu sur sa seule confron­ta­tion face au Suisse, en finale de l’ATP 500 de Bâle en 2019. Cerise le gâteau, Roger jouait ce jour‐là pour un 10e trophée dans sa ville natale.

Autant dire que l’ex­pres­sion « seul contre tous » n’était pas dénué de sens d’au­tant que même la mère de l’in­té­ressé soute­nait le Maestro.

« Je l’ai joué une seule fois, en finale à Bâle. J’ai pris une leçon. C’était pour le 10e titre de Roger là‐bas. Tout était déjà prêt : les bande­roles, les feux d’ar­ti­fice… Tout le monde à Bâle savait que Roger allait gagner ce match. Et, en effet, il a gagné ce 10e titre. 6–2, 6–2. C’était une petite leçon pleine de respect en 57 minutes. Même ma mère encou­ra­geait Roger. Cela montre à quel point j’étais dans le pétrin », a déclaré Alex De Minaur lors d’une discus­sion avec Casper Ruud et Francisco Cerundolo en marge de la dernière édition de l’UTS, l’ex­hi­bi­tion créée par Patrick Mouratoglou.