Alex De Minaur a récemment donné une interview à Tennishead, dans laquelle il raconte son match contre Rafa lors de la demi-finale de l’ATP Cup en janvier dernier, et comment il a abordé la rencontre pour tenter de battre l’Espagnol : « C’était une très bonne expérience. Nous étions menés 1-0 et je devais essayer de battre Rafa pour envoyer le match dans le double décisif. J’ai essayé d’apporter toute l’énergie que je pouvais dans ce match. J’ai voulu prendre Rafa à son propre jeu, lui sauter au visage et essayer d’être aussi électrique et verbal que possible. J’ai fait un « come-on » au premier point pour essayer de lui faire comprendre que j’étais sérieux. C’était un match et une expérience formidable, mais avec une fin douce-amère. » En effet, l’Australien s’était incliné 4-6, 7-5, 6-1. En trois confrontations, il n’a pour le moment jamais réussi à battre Rafa.