Alex De Minaur a passé les quatre derniers mois chez lui à Alicante en Espagne, dans le pays d’origine de sa mère Ester, et raconte comment il a vécu cette période sans compétition : « Ce fut l’un des moments les plus difficiles de ma carrière. Nous avons été frappés par cette pandémie et tout d’un coup, tout a changé dans ma vie. Nous avons l’habitude de voyager partout et là on est coincé au même endroit. On n’a pas le droit de partir, pas le droit de s’entraîner, de faire des compétitions. C’était vraiment un coup dur », a déclaré M. De Minaur.

L’Australien s’entraîne actuellement pour faire son retour sur le terrain en août prochain après une déchirure abdominale qui l’a écarté d’Adélaïde et de l’Open d’Australie. De Minaur avait débuté la saison 2020 par deux victoires contre Alexander Zverev et Denis Shapovalov avant de s’incliner face à Daniel Evans et Rafael Nadal dans des matchs serrés lors de l’édition inaugurale de l’ATP Cup en Australie. Il espère bien entendu répéter sa saison 2019, où il avait remporté trois titres : Sydney, Atlanta et Zhuhai. « Chaque jour compte. Si je veux être au sommet et que vouloir jouer contre des gars de haut niveau, je dois m’améliorer sans cesse. »