Alors que de plus en plus d’ob­ser­va­teurs pointent du doigt un certain manque d’in­térêt sur le circuit ATP à cause notam­ment de la domi­na­tion sans partage de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, vain­queurs des neuf derniers tour­nois du Grand Chelem, l’ATP a décidé d’in­ter­roger direc­te­ment les joueurs à propos de la poten­tielle émer­gence d’un troi­sième homme.

Et si l’Australien, Alex De Minaur, ambi­tionne toujours d’en faire partie, il a expliqué que la proba­bi­lité pour qu’un nouveau Big 3 se forme à nouveau était fina­le­ment assez grande.

The Sincaraz rivalry is already fierce… but who could be a contender to join Carlos and Jannik in a new big 3!?#Alcaraz | #Sinner pic.twitter.com/hgu963drCh — ATP Tour (@atptour) March 12, 2026

« Rejoindre Carlos et Jannik pour former un « Big 3 » ne sera en aucun cas facile. Comme nous l’avons vu au fil des ans, il y a eu le « Big 3 », puis le « Big 4 ». Andy Murray est arrivé. Il y a eu Stan Wawrinka, Juan Martin Del Potro. Je pense donc qu’il y aura des oppor­tu­nités. Mon objectif est d’être dans la course. Quiconque souhaite être dans la course doit sérieu­se­ment se montrer à la hauteur, c’est la seule façon d’y parvenir. Mais je pense qu’il y a une réelle chance et possi­bi­lité, dans les années à venir, que quelqu’un se démarque. »