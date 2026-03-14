Alors que de plus en plus d’observateurs pointent du doigt un certain manque d’intérêt sur le circuit ATP à cause notamment de la domination sans partage de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, vainqueurs des neuf derniers tournois du Grand Chelem, l’ATP a décidé d’interroger directement les joueurs à propos de la potentielle émergence d’un troisième homme.
Et si l’Australien, Alex De Minaur, ambitionne toujours d’en faire partie, il a expliqué que la probabilité pour qu’un nouveau Big 3 se forme à nouveau était finalement assez grande.
The Sincaraz rivalry is already fierce… but who could be a contender to join Carlos and Jannik in a new big 3!?#Alcaraz | #Sinner pic.twitter.com/hgu963drCh— ATP Tour (@atptour) March 12, 2026
« Rejoindre Carlos et Jannik pour former un « Big 3 » ne sera en aucun cas facile. Comme nous l’avons vu au fil des ans, il y a eu le « Big 3 », puis le « Big 4 ». Andy Murray est arrivé. Il y a eu Stan Wawrinka, Juan Martin Del Potro. Je pense donc qu’il y aura des opportunités. Mon objectif est d’être dans la course. Quiconque souhaite être dans la course doit sérieusement se montrer à la hauteur, c’est la seule façon d’y parvenir. Mais je pense qu’il y a une réelle chance et possibilité, dans les années à venir, que quelqu’un se démarque. »
Publié le samedi 14 mars 2026 à 18:08