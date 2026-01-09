AccueilATPAlex De Minaur, vainqueur d'Hubert Hurkacz : "Je ne suis jamais content...
ATP

Alex De Minaur, vain­queur d’Hubert Hurkacz : « Je ne suis jamais content de jouer contre lui »

Déjà de retour à un excellent niveau, comme en atteste sa victoire face à Alexander Zverev, Hubert Hurkacz a fini par céder ce vendredi contre Alex De Minaur sur la United Cup (4−6, 6–4, 6–4).

Interrogé sur le court à l’issue de cette victoire face au reve­nant polo­nais, absent depuis le mois de juin, l’Australien a rendu un très bel hommage à ce dernier. 

« C’est un joueur incroya­ble­ment talen­tueux. Je suis très heureux de le voir revenir sur le circuit. Je ne suis jamais content de jouer contre lui… mais je suis heureux qu’il soit de retour. Je suis sûr qu’il va faire beau­coup de dégâts. Je suis content de le voir en bonne santé. Pour moi, j’ai dû me battre contre lui du premier au dernier point. Un énorme effort mental. Nous sommes toujours en vie… que du bonheur ! »

Publié le vendredi 9 janvier 2026 à 18:08

