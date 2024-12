Invité à réagir à nouvelle colla­bo­ra­tion entre Novak Djokovic et Andy Murray, Alex De Minaur a fait part de sa surprise avant de raconter ses premiers souve­nirs aux côtés du Britannique.

« La nouvelle concer­nant Novak (Djokovic) et Andy (Murray) a été un véri­table choc pour le monde du tennis. C’était fou de voir ça. La première expé­rience que j’ai eue avec Andy, c’est lorsque j’ai joué la Laver Cup contre lui. J’arrivais dans les vestiaires et Andy était entraîné par Roger (Federer), Rafa (Nadal) et Novak. Pour moi, ce fut l’un des moments les plus surréa­listes de ma vie. Je ne peux pas encore imaginer ce que sera cette dyna­mique. Ce sera amusant à observer et je suivrai cela de près. », a déclaré l’Australien lors d’une inter­view en marge de l’UTS.