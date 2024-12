Au cours d’une récente inter­view avec l’ATP dans laquelle il dres­sait le bilan de sa saison 2024, le jeune améri­cain de 20 ans, Alex Michelsen, actuel­le­ment classé à la 41e place mondiale, a notam­ment évoqué sa rela­tion avec Jannik Sinner avec qui il s’est rapproché cet été.

« J’ai joué deux fois contre Sinner. Je me suis rapproché de lui à Cincy, et à l’US Open, il m’a complè­te­ment démoli. Mais je me souviens que nous avons beau­coup parlé à Cincinnati, parce qu’il a évidem­ment gagné ce tournoi. J’étais là pour le double et j’ai atteint la finale. Je le voyais donc tous les jours dans le vestiaire. Et nous avons bavardé. Il m’a dit que je m’ex­cu­sais trop, parce que j’avais essayé de le piéger sur un point. Il m’a dit : ‘C’est bien joué, ne t’ex­cuse pas’. En fait, c’est un gars super sympa. Malheureusement, je suis à 0–2 contre lui. Mais je suppose que ce n’est pas grave parce que c’est le numéro un mondial. »