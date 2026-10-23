Après avoir prolongé encore un peu le plaisir en s’im­po­sant au premier tour de l’ATP 250 de Bruxelles pour le dernier tournoi de sa carrière, David Goffin n’a cette fois rien pu faire face à l’Américain, Alex Michelsen (6−3, 6–4).

Forcément un peu gêné d’avoir en quelque sorte envoyé le Belge à la retraite, l’ac­tuel 37e joueur mondial a rendu un bel hommage à son aîné lors de l’in­ter­view d’après match sur le court.

Ultimate respect from Alex Michelsen after David Goffin’s final match 🥹​« I watched him a lot growing up, he’s a top 10 player, made ATP Finals… hell of a career. If I could have that career I’d sign on the dotted line. Today is all about him. » https://t.co/k1vd91nYUq — Kalshi Tennis (@KalshiTen) October 22, 2026

« Je l’ai beau­coup suivi quand j’étais jeune, c’est un joueur du top 10, il a parti­cipé aux Finales ATP… Une sacrée carrière. Si je pouvais avoir une carrière comme la sienne, je signe­rais sans hésiter. Aujourd’hui, c’est lui qui est à l’hon­neur », a déclaré celui qui sera opposé au Français Arthur Fils ce vendredi pour une place dans le dernier carré.