Après avoir prolongé encore un peu le plaisir en s’imposant au premier tour de l’ATP 250 de Bruxelles pour le dernier tournoi de sa carrière, David Goffin n’a cette fois rien pu faire face à l’Américain, Alex Michelsen (6−3, 6–4).
Forcément un peu gêné d’avoir en quelque sorte envoyé le Belge à la retraite, l’actuel 37e joueur mondial a rendu un bel hommage à son aîné lors de l’interview d’après match sur le court.
Ultimate respect from Alex Michelsen after David Goffin’s final match 🥹« I watched him a lot growing up, he’s a top 10 player, made ATP Finals… hell of a career. If I could have that career I’d sign on the dotted line. Today is all about him. » https://t.co/k1vd91nYUq— Kalshi Tennis (@KalshiTen) October 22, 2026
« Je l’ai beaucoup suivi quand j’étais jeune, c’est un joueur du top 10, il a participé aux Finales ATP… Une sacrée carrière. Si je pouvais avoir une carrière comme la sienne, je signerais sans hésiter. Aujourd’hui, c’est lui qui est à l’honneur », a déclaré celui qui sera opposé au Français Arthur Fils ce vendredi pour une place dans le dernier carré.
Publié le vendredi 23 octobre 2026 à 13:33