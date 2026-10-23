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Alex Michelsen, après avoir envoyé un ancien top 10 à la retraite : « Si je pouvais avoir une carrière comme la sienne, je signe­rais sans hésiter »

Par
Thomas S
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Tennis - Us open 2026 - ITF - New York -

Après avoir prolongé encore un peu le plaisir en s’im­po­sant au premier tour de l’ATP 250 de Bruxelles pour le dernier tournoi de sa carrière, David Goffin n’a cette fois rien pu faire face à l’Américain, Alex Michelsen (6−3, 6–4).

Forcément un peu gêné d’avoir en quelque sorte envoyé le Belge à la retraite, l’ac­tuel 37e joueur mondial a rendu un bel hommage à son aîné lors de l’in­ter­view d’après match sur le court.

« Je l’ai beau­coup suivi quand j’étais jeune, c’est un joueur du top 10, il a parti­cipé aux Finales ATP… Une sacrée carrière. Si je pouvais avoir une carrière comme la sienne, je signe­rais sans hésiter. Aujourd’hui, c’est lui qui est à l’hon­neur », a déclaré celui qui sera opposé au Français Arthur Fils ce vendredi pour une place dans le dernier carré. 

Publié le vendredi 23 octobre 2026 à 13:33

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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