Alors que le Masters 1000 d’Indian Wells est surnommé le « paradis du tennis », parfois considéré comme le cinquième tournoi du Grand Chelem, et qu’il va même accueillir les WTA Finals en novembre, Alexander Blockx a vanté les mérites d’un autre tournoi.
Dans le dernier épisode de « Nothing Major », dont les propos sont relayés par Tennis365, le 27e mondial, Alexander Blockx, a encensé l’organisation de Cincinnati.
« Je pense que Cincinnati, en termes d’organisation, est le meilleur tournoi (hors Grand Chelem). Les installations sont incroyables. À mon avis, ce tournoi pourrait tout à fait être le cinquième Grand Chelem. Ça n’arrivera probablement jamais, mais ce qu’ils font est super. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.