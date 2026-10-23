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Alexander Blockx, 27e mondial : « Ce tournoi pour­rait tout à fait être le cinquième Grand Chelem. En termes d’or­ga­ni­sa­tion, c’est le meilleur »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors que le Masters 1000 d’Indian Wells est surnommé le « paradis du tennis », parfois consi­déré comme le cinquième tournoi du Grand Chelem, et qu’il va même accueillir les WTA Finals en novembre, Alexander Blockx a vanté les mérites d’un autre tournoi. 

Dans le dernier épisode de « Nothing Major », dont les propos sont relayés par Tennis365, le 27e mondial, Alexander Blockx, a encensé l’or­ga­ni­sa­tion de Cincinnati. 

« Je pense que Cincinnati, en termes d’organisation, est le meilleur tournoi (hors Grand Chelem). Les instal­la­tions sont incroyables. À mon avis, ce tournoi pour­rait tout à fait être le cinquième Grand Chelem. Ça n’arrivera proba­ble­ment jamais, mais ce qu’ils font est super. »

Publié le vendredi 23 octobre 2026 à 13:15

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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