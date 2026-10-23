Alors que le Masters 1000 d’Indian Wells est surnommé le « paradis du tennis », parfois consi­déré comme le cinquième tournoi du Grand Chelem, et qu’il va même accueillir les WTA Finals en novembre, Alexander Blockx a vanté les mérites d’un autre tournoi.

Dans le dernier épisode de « Nothing Major », dont les propos sont relayés par Tennis365, le 27e mondial, Alexander Blockx, a encensé l’or­ga­ni­sa­tion de Cincinnati.

« Je pense que Cincinnati, en termes d’organisation, est le meilleur tournoi (hors Grand Chelem). Les instal­la­tions sont incroyables. À mon avis, ce tournoi pour­rait tout à fait être le cinquième Grand Chelem. Ça n’arrivera proba­ble­ment jamais, mais ce qu’ils font est super. »