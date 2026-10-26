De passage dans le podcast « Nothing Major », animé par Steve Johnson et Sam Querrey, le jeune belge Alexander Blockx a raconté sa rencontre avec l’actrice et manne­quin portu­gaise Margarida Corceiro, lors du tournoi de l’ATP 250 d’Estoril en juillet dernier, où il avait été battu en finale par Luca Van Assche.

L’anecdote du 27e joueur mondial vaut le détour.

Alexander Blockx confir­ming to the @NothingMajorPod that it was him to ask the @EstorilOpen for a meet and greet with Portuguese actress/model Margarida Corceiro. We will never know if the dinner actually happened… pic.twitter.com/LOfBaPCGQz — José Morgado (@josemorgado) October 26, 2026

« Je me souviens que je jouais contre Burruchaga et que j’ai regardé vers les tribunes. Tout à coup, j’ai vu cette fille avec une amie et je me suis dit : ‘Mon Dieu, qu’est-ce qu’elle fait ici ?’ Quand je suis arrivé aux vestiaires, j’en ai parlé à mon agent et, tout à coup, il m’a dit qu’il pouvait orga­niser une rencontre avec elle. Je suis devenu fou. Je n’arrivais pas à y croire. Cette fille appa­rais­sait sans cesse dans mon fil Instagram. J’ai commencé à être nerveux à l’idée de la rencon­trer. Vous pouvez imaginer ce que ça a été de la voir en personne »