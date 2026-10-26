Alexander Blockx, 27e mondial : « Quand j’ai vu cette actrice en tribunes, je me suis dit ‘Mon Dieu, qu’est-ce qu’elle fait ici ?’ J’en ai parlé à mon agent dans les vestiaires qui m’a dit qu’il pouvait organiser une rencontre avec elle »
De passage dans le podcast « Nothing Major », animé par Steve Johnson et Sam Querrey, le jeune belge Alexander Blockx a raconté sa rencontre avec l’actrice et mannequin portugaise Margarida Corceiro, lors du tournoi de l’ATP 250 d’Estoril en juillet dernier, où il avait été battu en finale par Luca Van Assche.
L’anecdote du 27e joueur mondial vaut le détour.
« Je me souviens que je jouais contre Burruchaga et que j’ai regardé vers les tribunes. Tout à coup, j’ai vu cette fille avec une amie et je me suis dit : ‘Mon Dieu, qu’est-ce qu’elle fait ici ?’ Quand je suis arrivé aux vestiaires, j’en ai parlé à mon agent et, tout à coup, il m’a dit qu’il pouvait organiser une rencontre avec elle. Je suis devenu fou. Je n’arrivais pas à y croire. Cette fille apparaissait sans cesse dans mon fil Instagram. J’ai commencé à être nerveux à l’idée de la rencontrer. Vous pouvez imaginer ce que ça a été de la voir en personne »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.