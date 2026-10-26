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Alexander Blockx, 27e mondial : « Quand j’ai vu cette actrice en tribunes, je me suis dit ‘Mon Dieu, qu’est-ce qu’elle fait ici ?’ J’en ai parlé à mon agent dans les vestiaires qui m’a dit qu’il pouvait orga­niser une rencontre avec elle »

Par
Baptiste Mulatier
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De passage dans le podcast « Nothing Major », animé par Steve Johnson et Sam Querrey, le jeune belge Alexander Blockx a raconté sa rencontre avec l’actrice et manne­quin portu­gaise Margarida Corceiro, lors du tournoi de l’ATP 250 d’Estoril en juillet dernier, où il avait été battu en finale par Luca Van Assche.

L’anecdote du 27e joueur mondial vaut le détour.

« Je me souviens que je jouais contre Burruchaga et que j’ai regardé vers les tribunes. Tout à coup, j’ai vu cette fille avec une amie et je me suis dit : ‘Mon Dieu, qu’est-ce qu’elle fait ici ?’ Quand je suis arrivé aux vestiaires, j’en ai parlé à mon agent et, tout à coup, il m’a dit qu’il pouvait orga­niser une rencontre avec elle. Je suis devenu fou. Je n’arrivais pas à y croire. Cette fille appa­rais­sait sans cesse dans mon fil Instagram. J’ai commencé à être nerveux à l’idée de la rencon­trer. Vous pouvez imaginer ce que ça a été de la voir en personne »

Publié le lundi 26 octobre 2026 à 11:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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