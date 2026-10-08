La carrière, et peut‐être la vie, d’Alexander Bublik a bien failli basculer en un instant.
Sur son compte Telegram, le joueur kazakhstanais a raconté une mésaventure qui lui est récemment arrivée lors de son arrivée à Shanghai pour le Masters 1000. Des propos rapportés par nos confrères russes de Championat.
« Les gars, j’ai eu un accident. J’étais dans un taxi à Shanghai, et là, une fille a carrément percuté la portière. Je suis sain et sauf, Dieu merci, mais la portière est toute tordue. Heureusement que je n’avais pas encore mis le pied dehors. C’est un coup de chance. »
Publié le jeudi 8 octobre 2026 à 17:20