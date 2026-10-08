La carrière, et peut‐être la vie, d’Alexander Bublik a bien failli basculer en un instant.

Sur son compte Telegram, le joueur kaza­khs­ta­nais a raconté une mésa­ven­ture qui lui est récem­ment arrivée lors de son arrivée à Shanghai pour le Masters 1000. Des propos rapportés par nos confrères russes de Championat.

« Les gars, j’ai eu un acci­dent. J’étais dans un taxi à Shanghai, et là, une fille a carré­ment percuté la portière. Je suis sain et sauf, Dieu merci, mais la portière est toute tordue. Heureusement que je n’avais pas encore mis le pied dehors. C’est un coup de chance. »