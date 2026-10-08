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Alexander Bublik a évité le pire : « J’ai eu un petit acci­dent. J’étais dans un taxi à Shanghai, et là, une voiture a percuté ma portière. Heureusement, je n’avais pas encore mis le pied dehors »

Par
Thomas S
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Tennis - Monte Carlo Rolex Masters 2026 - ATP - 05/04/2026 -

La carrière, et peut‐être la vie, d’Alexander Bublik a bien failli basculer en un instant. 

Sur son compte Telegram, le joueur kaza­khs­ta­nais a raconté une mésa­ven­ture qui lui est récem­ment arrivée lors de son arrivée à Shanghai pour le Masters 1000. Des propos rapportés par nos confrères russes de Championat.

« Les gars, j’ai eu un acci­dent. J’étais dans un taxi à Shanghai, et là, une fille a carré­ment percuté la portière. Je suis sain et sauf, Dieu merci, mais la portière est toute tordue. Heureusement que je n’avais pas encore mis le pied dehors. C’est un coup de chance. »

Publié le jeudi 8 octobre 2026 à 17:20

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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