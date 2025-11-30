Dans une inter­view donnée à Tennis Magazin, Alexander Bublik est revenu son début de saison où il a été tout proche de prendre une déci­sion radicale.

« J’étais très insa­tis­fait de moi‐même à la fin de la saison dernière, et même au début de celle‐ci. J’ai même envi­sagé de mettre un terme à ma carrière, car j’avais peur de sortir du top 100 ; cela aurait tout changé. Après Indian Wells, je suis parti trois jours à Las Vegas pour décom­presser, mais en réalité, je suis reparti assez inquiet. À partir de là, c’était comme le début d’une mission. J’ai essayé de varier mon jeu et, soudain, je suis devenu beau­coup plus régu­lier. Mon entraî­ne­ment a aussi évolué ; par exemple, j’ai consi­dé­ra­ble­ment amélioré mon coup droit, surtout sur terre battue. J’ai gagné en confiance lors des tour­nois Challenger, en me battant pour remonter au clas­se­ment. J’ai amélioré ma condi­tion physique et le chan­ge­ment de raquette a été déter­mi­nant : un modèle beau­coup plus léger, de 291 grammes »