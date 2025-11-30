Dans une interview donnée à Tennis Magazin, Alexander Bublik est revenu son début de saison où il a été tout proche de prendre une décision radicale.
« J’étais très insatisfait de moi‐même à la fin de la saison dernière, et même au début de celle‐ci. J’ai même envisagé de mettre un terme à ma carrière, car j’avais peur de sortir du top 100 ; cela aurait tout changé. Après Indian Wells, je suis parti trois jours à Las Vegas pour décompresser, mais en réalité, je suis reparti assez inquiet. À partir de là, c’était comme le début d’une mission. J’ai essayé de varier mon jeu et, soudain, je suis devenu beaucoup plus régulier. Mon entraînement a aussi évolué ; par exemple, j’ai considérablement amélioré mon coup droit, surtout sur terre battue. J’ai gagné en confiance lors des tournois Challenger, en me battant pour remonter au classement. J’ai amélioré ma condition physique et le changement de raquette a été déterminant : un modèle beaucoup plus léger, de 291 grammes »
