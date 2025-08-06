AccueilATPAlexander Bublik (forfait à Toronto et Cincinnati) : "Je suis en congé...
ATP

Alexander Bublik (forfait à Toronto et Cincinnati) : « Je suis en congé payé »

Thomas S
Par Thomas S

-

33

Alexander Bublik est quand même un sacré numéro.

Impressionnant lors de la mini‐tournée euro­péenne sur terre battue en juillet, période pendant laquelle il a décroché deux titres, sur les ATP 250 de Gstaad et Kitzbuhel, le joueur kaza­khs­ta­nais a évoqué ses absences sur les Masters 1000 de Toronto et Cincinnati. 

Et l’ac­tuel 25e mondial n’a pas pu s’empêcher de faire un peu d’humour. 

« J’ai mérité mon repos, l’oc­ca­sion de passer un peu de temps loin des courts, de voyager un peu dans le pays. Je suis en congé payé », a déclaré celui qu’on retrou­vera le 24 août prochain sur la ligne de départ de l’US Open. 

Publié le mercredi 6 août 2025 à 11:11

Article précédent
Tout juste séparée de Patrick Mouratoglou, Naomi Osaka revit : « Je suis plus heureuse main­te­nant. Je me sens plus en paix avec moi‐même et avec mes attentes pour cette partie de la saison »
Article suivant
Taylor Fritz, après sa drôle de victoire contre Andrey Rublev : « Mon cerveau s’est éteint. Je serais beau­coup plus contrarié par ce qui s’est passé dans le match si j’avais perdu »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.