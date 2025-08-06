Alexander Bublik est quand même un sacré numéro.

Impressionnant lors de la mini‐tournée euro­péenne sur terre battue en juillet, période pendant laquelle il a décroché deux titres, sur les ATP 250 de Gstaad et Kitzbuhel, le joueur kaza­khs­ta­nais a évoqué ses absences sur les Masters 1000 de Toronto et Cincinnati.

Et l’ac­tuel 25e mondial n’a pas pu s’empêcher de faire un peu d’humour.

Alexander Bublik, who is spen­ding time between Kitzbuhel and US Open in Russia, on skip­ping North American tour­na­ments : « I’ve earned my rest, the chance to spend some time off the court, travel the country a bit. I’m on paid leave. »



(via https://t.co/Wlfu4BnBrx) — Oleg S. (@AnnaK_4ever) August 5, 2025

« J’ai mérité mon repos, l’oc­ca­sion de passer un peu de temps loin des courts, de voyager un peu dans le pays. Je suis en congé payé », a déclaré celui qu’on retrou­vera le 24 août prochain sur la ligne de départ de l’US Open.