Alexander Bublik est quand même un sacré numéro.
Impressionnant lors de la mini‐tournée européenne sur terre battue en juillet, période pendant laquelle il a décroché deux titres, sur les ATP 250 de Gstaad et Kitzbuhel, le joueur kazakhstanais a évoqué ses absences sur les Masters 1000 de Toronto et Cincinnati.
Et l’actuel 25e mondial n’a pas pu s’empêcher de faire un peu d’humour.
Alexander Bublik, who is spending time between Kitzbuhel and US Open in Russia, on skipping North American tournaments : « I’ve earned my rest, the chance to spend some time off the court, travel the country a bit. I’m on paid leave. »— Oleg S. (@AnnaK_4ever) August 5, 2025
« J’ai mérité mon repos, l’occasion de passer un peu de temps loin des courts, de voyager un peu dans le pays. Je suis en congé payé », a déclaré celui qu’on retrouvera le 24 août prochain sur la ligne de départ de l’US Open.
Publié le mercredi 6 août 2025 à 11:11