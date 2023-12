Auteur d’une très belle saison 2023 durant laquelle il a décroché le plus beau titre de sa carrière sur l’ATP 500 de Halle, Alexander Bublik a récem­ment accordé une longue et passion­nante inter­view au site russe Championat.

Et forcé­ment, fidèle à lui‐même, le Kazakh n’a pas fait dans la langue de bois notam­ment lors­qu’il a été inter­rogé sur l’am­biance au sein du vestiaire.

« Les joueurs ne forment pas vrai­ment une grande famille sur le circuit car il est très diffi­cile d’être ami avec quel­qu’un que vous allez affronter plus tard. J’ai appris à perdre avec plus de dignité. Je peux m’in­sulter, casser ma raquette et faire des bêtises, mais j’es­saie toujours de ne pas manquer de respect à mon adver­saire. Ensuite, il y a beau­coup de déla­tion. Si vous entrez dans le vestiaire et que vous vous comportez mal, un poids lourd devrait venir vous le repro­cher, mais aujourd’hui, si cela arri­vait, un joueur irait se plaindre à l’ATP. Un autre exemple est la tricherie et les inter­rup­tions pendant les matchs. Aujourd’hui, on appelle cela des « jeux d’es­prit ». Mais les méchants sont ceux qui cassent les raquettes, pas ceux qui trichent en arrê­tant le jeu pour demander un temps mort médical sans être blessés. »