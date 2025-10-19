Victime d’une rupture totale du tendon d’Achille gauche lors de sa demi‐finale face Ugo Humbert à Stockholm, Holger Rune a reçu de nombreux messages de soutien suite à l’officialisation de cette grave blessure qui devrait le tenir éloigner des terrains entre six mois et 12 mois.
Et après les premières protestations de Jack Draper et Taylor Fritz à propos des conditions de jeu, c’est au tour d’Alexander Bublik de réclamer des changements auprès de l’ATP, notamment à propos du calendrier.
« Nous avons besoin de changer notre calendrier, ATP Tour », a déclaré le joueur kazakh, avant de s’adresser à son collègue danois. « Holger Rune, tu reviendras plus fort. »
Publié le dimanche 19 octobre 2025 à 18:48