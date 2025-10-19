AccueilATPAlexander Bublik interpelle l'ATP après la grave blessure d'Holger Rune : "Nous...
ATP

Alexander Bublik inter­pelle l’ATP après la grave bles­sure d’Holger Rune : « Nous avons besoin de changements »

Thomas S
Par Thomas S

-

392

Victime d’une rupture totale du tendon d’Achille gauche lors de sa demi‐finale face Ugo Humbert à Stockholm, Holger Rune a reçu de nombreux messages de soutien suite à l’of­fi­cia­li­sa­tion de cette grave bles­sure qui devrait le tenir éloi­gner des terrains entre six mois et 12 mois. 

Et après les premières protes­ta­tions de Jack Draper et Taylor Fritz à propos des condi­tions de jeu, c’est au tour d’Alexander Bublik de réclamer des chan­ge­ments auprès de l’ATP, notam­ment à propos du calendrier. 

« Nous avons besoin de changer notre calen­drier, ATP Tour », a déclaré le joueur kazakh, avant de s’adresser à son collègue danois. « Holger Rune, tu revien­dras plus fort. »

Publié le dimanche 19 octobre 2025 à 18:48

