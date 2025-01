Après avoir abordé de nombreux sujets comme les fins de carrière de Nadal et Murray, les contrôles anti­do­pages posi­tifs de Sinner et Swiatek ou encore les compor­te­ment des Français Hugo Gaston et Corentin Moutet, Alexander Bublik a parlé d’argent dans sa dernière inter­view à Match TV. Extraits.

Question : Pouvez‐vous nous dire combien un joueur profes­sionnel dépense par an ?

Alexander Bublik : « Je pense que je dépense entre 300 et 400 000 dollars par an pour mon équipe.

Q : Combien d’argent dépensez‐vous pour vous‐même ?

Bublik : C’est diffi­cile à dire. Je mène une vie normale. Si vous me donnez un chiffre précis, je peux vous dire s’il est proche de la réalité ou non.

Q : Avez‐vous déjà dépensé 50 000 dollars en un mois rien que pour vous ?

Bublik : Oui.

Q : 100 000 dollars ?

Bublik : Probablement, oui. Peut‐être lorsque j’étais en vacances, que je suivais un trai­te­ment ou que je faisais des examens médi­caux seul ou avec ma famille. »