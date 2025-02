Personnage haut en couleur du circuit ATP, Alexander Bublik a bien voulu accorder une longue et passion­nante inter­view à nos confrères de L’Équipe en marge de sa parti­ci­pa­tion à l’ATP 250 de Marseille (vain­queur de Richard Gasquet au premier tour).

Interrogé sur de nombreux sujets comme son carac­tère ou son enfance, le joueur kazakh a égale­ment évoqué le moment où il a compris qu’il pouvait devenir un joueur professionnel.

« J’étais le meilleur de mon académie, mais quand j’ai commencé à aller en tournoi, je me faisais découper. Pour moi, le circuit ATP, c’était tota­le­ment inac­ces­sible. Je me souviens d’un Future auquel je parti­ci­pais avec Daniil Medvedev. On était peut‐être 900es mondiaux. Il m’a dit : « C’est impos­sible d’être top 300. » J’étais d’ac­cord. Bon, il a été numéro 1 mondial, j’ai été top 20 (17e en 2024). En fait, j’ai seule­ment compris que j’étais bon à partir des juniors. Je suis monté seul jusqu’au top 20 juniors et à la 180e place mondiale, sans coach. Dès que j’ai eu un entraî­neur et un kiné avec moi, je suis monté top 100. »