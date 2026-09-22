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Alexander Bublik : « Je ne pense pas que les joueurs soient tout à fait honnêtes lorsqu’ils disent qu’ils adorent disputer un cinquième set »

Par
Baptiste Mulatier
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« Peut‐être qu’à l’avenir, nous ne joue­rons plus au meilleur des cinq sets tout au long du tournoi en Grand Chelem. Peut‐être que le système de comp­tage des points chan­gera », propo­sait récem­ment le nouveau direc­teur de l’Open d’Australie, Andrew Abdo, avant de se raviser en affir­mant que cet éven­tuel boule­ver­se­ment n’était pas d’actualité. 

Cette décla­ra­tion a néan­moins fait beau­coup de bruit dans le monde du tennis et Alexander Bublik, inter­rogé par Clay Tenis, a donné son avis de joueur sur le format des trois sets gagnants. 

« Je ne pense pas que les joueurs soient tout à fait honnêtes lorsqu’ils disent qu’ils adorent disputer un cinquième set. Je ne pense pas que quiconque aime disputer un cinquième set. Ça fait au moins quatre heures de jeu, et c’est très éprou­vant. Pour moi, ça fait partie du jeu. Il n’y a rien d’agréable dans un cinquième set. On n’y trouve du plaisir que lorsqu’on le remporte. Mais bien sûr, j’imagine que tout le monde vous dira qu’il préfère gagner en trois sets, surtout lors des premiers tours d’un Grand Chelem. »

Publié le mardi 22 septembre 2026 à 17:22

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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