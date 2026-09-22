« Peut‐être qu’à l’avenir, nous ne jouerons plus au meilleur des cinq sets tout au long du tournoi en Grand Chelem. Peut‐être que le système de comptage des points changera », proposait récemment le nouveau directeur de l’Open d’Australie, Andrew Abdo, avant de se raviser en affirmant que cet éventuel bouleversement n’était pas d’actualité.
Cette déclaration a néanmoins fait beaucoup de bruit dans le monde du tennis et Alexander Bublik, interrogé par Clay Tenis, a donné son avis de joueur sur le format des trois sets gagnants.
« Je ne pense pas que les joueurs soient tout à fait honnêtes lorsqu’ils disent qu’ils adorent disputer un cinquième set. Je ne pense pas que quiconque aime disputer un cinquième set. Ça fait au moins quatre heures de jeu, et c’est très éprouvant. Pour moi, ça fait partie du jeu. Il n’y a rien d’agréable dans un cinquième set. On n’y trouve du plaisir que lorsqu’on le remporte. Mais bien sûr, j’imagine que tout le monde vous dira qu’il préfère gagner en trois sets, surtout lors des premiers tours d’un Grand Chelem. »
Publié le mardi 22 septembre 2026 à 17:22