Récemment de passage sur la chaîne Youtube First&Red, Alexander Bublik est notam­ment revenu sur son excellent début de saison marqué par un titre à Hong‐Kong et un huitième de finale à l’Open d’Australie.

S’il a pris une vraie fessée face au local, Alex De Minaur (6−4, 6–1, 6–1), le nouveau 10e joueur mondial sait qu’il lui reste encore beau­coup de travail pour s’ap­pro­cher des tous meilleurs joueurs du monde. Il a d’ailleurs humble­ment reconnu qu’il ne se voyait pas du tout remporter un tournoi du Grand Chelem. Une vraie marque de matu­rité pour un joueur qui en manquait cruel­le­ment il y a encore peu de temps.

« Quand on est sur le point d’at­teindre les quarts de finale, on se rend compte qu’on a une chance d’aller en demi‐finales. Je ne dis pas que je vais gagner, parce que pour l’ins­tant, je ne suis pas prêt à remporter un tournoi du Grand Chelem, même physi­que­ment. Je sais par expé­rience que je n’ai pas la force physique néces­saire pour tenir trois matchs de cinq heures : les quarts de finale, les demi‐finales et la finale. J’en suis convaincu. Mon objectif est d’en­chaîner au moins deux victoires en cinq sets contre des joueurs du top 5. Si j’y parviens d’abord au Masters, on pourra envi­sager la suite. Mais j’aurai 29 ans, donc je ne sais pas combien de temps il me reste à jouer. Mes objec­tifs sont donc simples : progresser de la bonne manière. »