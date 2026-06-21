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Alexander Bublik prévient Casper Ruud : « Ça fait déjà six ans que je suis marié et je dois te dire une chose… N’oublie jamais que c’est toujours toi qui as tort »

Par
Thomas S
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Tennis - Monte Carlo Rolex Masters 2026 - ATP - 05/04/2026 -

Après Novak Djokovic, qui a préféré ne donner aucun conseil, c’est cette fois au tour d’Alexander Bublik de dire quelques mots à l’adresse de Casper Ruud, qui vient tout juste de se marier du côté de Majorque.

Et fidèle à sa répu­ta­tion de boute‐en‐train du circuit, le Kazakhstanais a décidé de faire preuve d’hu­mour et de prévenir le Norvégien sur la conduite à adopter face à son nouvelle femme. 

« Ça fait déjà six ans que je suis marié et je dois te dire une chose… N’oublie jamais que c’est toujours toi qui as tort. Tu dois t’excuser, même si tu avais raison : c’est toi qui avais tort ! C’est ça, le secret. »

Publié le dimanche 21 juin 2026 à 19:19

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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