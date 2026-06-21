Après Novak Djokovic, qui a préféré ne donner aucun conseil, c’est cette fois au tour d’Alexander Bublik de dire quelques mots à l’adresse de Casper Ruud, qui vient tout juste de se marier du côté de Majorque.

Et fidèle à sa répu­ta­tion de boute‐en‐train du circuit, le Kazakhstanais a décidé de faire preuve d’hu­mour et de prévenir le Norvégien sur la conduite à adopter face à son nouvelle femme.

The players give Casper their best marriage advice 💍 pic.twitter.com/AZpl9NTfhg — ATP Tour (@atptour) June 20, 2026

« Ça fait déjà six ans que je suis marié et je dois te dire une chose… N’oublie jamais que c’est toujours toi qui as tort. Tu dois t’excuser, même si tu avais raison : c’est toi qui avais tort ! C’est ça, le secret. »