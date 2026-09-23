« Bien sûr que la Laver Cup en est un tournoi d’ex­hi­bi­tion. Est‐ce qu’elle rapporte des points au clas­se­ment ? Non. C’est donc une exhi­bi­tion. Et je suppose qu’il faudrait que je sois sud‐américain ou nord‐américain pour y parti­ciper. Je pense que les capi­taines choi­sissent toujours ceux qui parlent anglais. Ils pensent que le ‘monde’ se résume à l’Amérique », lâchait Alexander Bublik l’an dernier sur Bounces.

Un an plus tard, le discours du Kazakh a sensi­ble­ment évolué. Alors qu’il s’apprête fina­le­ment à parti­ciper à la Laver Cup, du 25 au 27 septembre à Londres, à l’occasion de la neuvième édition, le 21e joueur mondial a expliqué les raisons de ce chan­ge­ment de percep­tion dans un entre­tien accordé à Clay Tenis.

« Je n’ai pas parlé de la Laver Cup depuis très long­temps. Ce que j’ai dit remonte à bien long­temps. Mais je pense que la Laver Cup s’est forgé l’image d’un tournoi très compé­titif, et je trouve très positif qu’il s’agisse d’un tournoi sur invi­ta­tion unique­ment — y être invité est un privi­lège. Peut‐être que cela chan­gera à l’avenir, mais ce n’est déjà plus une exhi­bi­tion au sens où on l’entendait autre­fois, car les joueurs y donnent le meilleur d’eux-mêmes, ils cherchent à gagner, et il y a une part de gloire à remporter ce tournoi en équipe. Peut‐être que lorsque j’ai dit que c’était une exhi­bi­tion, j’avais un état d’esprit diffé­rent parce que je n’avais pas encore parti­cipé à la Laver Cup. Quand ma parti­ci­pa­tion a été annoncée, des joueurs de mon équipe m’écrivaient déjà pour me dire : ‘Hé, on devrait s’y mettre ?’ Il y avait déjà des stra­té­gies en jeu. Je pense que c’est une véri­table compé­ti­tion par équipes, simple­ment sans points de clas­se­ment. C’est ça, la différence. »