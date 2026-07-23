Récemment inter­viewé par nos confrères de Tennis Magazine en Allemagne, Alexander Bublik a abordé de nombreux sujets dont la notion de plaisir dans le succès.

Et il a semblé viser un certain Dominic Thiem, retraité en 2024 à seule­ment 30 ans et qui n’a plus gagné le moindre titre suite à son sacre à l’US Open en 2020.

« Mais oui, bien sûr, gagner est une sensa­tion géniale. Ne vous méprenez pas : j’adore ce sport ! C’est une sensa­tion incroyable de frapper un superbe coup droit dans un stade de 20 000 personnes. Mais il y a des joueurs qui ont arrêté après une victoire en Grand Chelem, parce que ce titre ne les rendait appa­rem­ment pas si heureux que ça. Ce n’est pas sain de se montrer de mauvaise humeur envers son entou­rage à cause de son obses­sion. C’est tout aussi impor­tant d’être un bon mari, un bon père et un bon ami. Mieux vaut atteindre 15 fois les demi‐finales que de courir après cette seule victoire. »