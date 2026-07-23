Récemment interviewé par nos confrères de Tennis Magazine en Allemagne, Alexander Bublik a abordé de nombreux sujets dont la notion de plaisir dans le succès.
Et il a semblé viser un certain Dominic Thiem, retraité en 2024 à seulement 30 ans et qui n’a plus gagné le moindre titre suite à son sacre à l’US Open en 2020.
« Mais oui, bien sûr, gagner est une sensation géniale. Ne vous méprenez pas : j’adore ce sport ! C’est une sensation incroyable de frapper un superbe coup droit dans un stade de 20 000 personnes. Mais il y a des joueurs qui ont arrêté après une victoire en Grand Chelem, parce que ce titre ne les rendait apparemment pas si heureux que ça. Ce n’est pas sain de se montrer de mauvaise humeur envers son entourage à cause de son obsession. C’est tout aussi important d’être un bon mari, un bon père et un bon ami. Mieux vaut atteindre 15 fois les demi‐finales que de courir après cette seule victoire. »
Publié le jeudi 23 juillet 2026 à 16:06