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Alexander Bublik, qui semble viser Dominic Thiem : « Il y a des joueurs qui ont arrêté après une victoire en Grand Chelem, parce que ce titre ne les rendait appa­rem­ment pas si heureux que ça. Ce n’est pas sain de se montrer de mauvaise humeur envers son entou­rage à cause de son obsession »

Par
Thomas S
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Récemment inter­viewé par nos confrères de Tennis Magazine en Allemagne, Alexander Bublik a abordé de nombreux sujets dont la notion de plaisir dans le succès. 

Et il a semblé viser un certain Dominic Thiem, retraité en 2024 à seule­ment 30 ans et qui n’a plus gagné le moindre titre suite à son sacre à l’US Open en 2020. 

« Mais oui, bien sûr, gagner est une sensa­tion géniale. Ne vous méprenez pas : j’adore ce sport ! C’est une sensa­tion incroyable de frapper un superbe coup droit dans un stade de 20 000 personnes. Mais il y a des joueurs qui ont arrêté après une victoire en Grand Chelem, parce que ce titre ne les rendait appa­rem­ment pas si heureux que ça. Ce n’est pas sain de se montrer de mauvaise humeur envers son entou­rage à cause de son obses­sion. C’est tout aussi impor­tant d’être un bon mari, un bon père et un bon ami. Mieux vaut atteindre 15 fois les demi‐finales que de courir après cette seule victoire. »

Publié le jeudi 23 juillet 2026 à 16:06

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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