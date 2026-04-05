Présent ce week‐end aux arènes de Nîmes pour la nouvelle édition de l’UTS, l’exhibition créée par Patrick Mouratoglou, Alexander Bublik a pris le temps de répondre aux questions de nos confrères italiens du Corriere Dello Sport.
Et le joueur kazakhstanais s’est montré dithyrambique avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, vainqueur des neuf derniers tournois du Grand Chelem.
« Je ne pense pas que quelqu’un se rapproche de Sinner et Alcaraz. Leur véritable objectif, ce sont les tournois du Grand Chelem, et là, ils sont intouchables. Si j’étais à leur place, pourquoi devrais‐je me soucier d’autre chose ? Je devrais essayer de réaliser quelque chose d’historique, de me rapprocher des chiffres de Rafa, Roger et Novak. »
Publié le dimanche 5 avril 2026 à 13:50