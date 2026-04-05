Présent ce week‐end aux arènes de Nîmes pour la nouvelle édition de l’UTS, l’ex­hi­bi­tion créée par Patrick Mouratoglou, Alexander Bublik a pris le temps de répondre aux ques­tions de nos confrères italiens du Corriere Dello Sport.

Et le joueur kaza­khs­ta­nais s’est montré dithy­ram­bique avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, vain­queur des neuf derniers tour­nois du Grand Chelem.

« Je ne pense pas que quelqu’un se rapproche de Sinner et Alcaraz. Leur véri­table objectif, ce sont les tour­nois du Grand Chelem, et là, ils sont intou­chables. Si j’étais à leur place, pour­quoi devrais‐je me soucier d’autre chose ? Je devrais essayer de réaliser quelque chose d’historique, de me rappro­cher des chiffres de Rafa, Roger et Novak. »