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Alexander Bublik : « Si j’étais à la place d’Alcaraz et Sinner, pour­quoi devrais‐je me soucier d’autre chose ? J’essayerais de me rappro­cher des chiffres de Federer, Nadal et Djokovic »

Par
Thomas S
-
2005

Présent ce week‐end aux arènes de Nîmes pour la nouvelle édition de l’UTS, l’ex­hi­bi­tion créée par Patrick Mouratoglou, Alexander Bublik a pris le temps de répondre aux ques­tions de nos confrères italiens du Corriere Dello Sport.

Et le joueur kaza­khs­ta­nais s’est montré dithy­ram­bique avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, vain­queur des neuf derniers tour­nois du Grand Chelem. 

« Je ne pense pas que quelqu’un se rapproche de Sinner et Alcaraz. Leur véri­table objectif, ce sont les tour­nois du Grand Chelem, et là, ils sont intou­chables. Si j’étais à leur place, pour­quoi devrais‐je me soucier d’autre chose ? Je devrais essayer de réaliser quelque chose d’historique, de me rappro­cher des chiffres de Rafa, Roger et Novak. »

Publié le dimanche 5 avril 2026 à 13:50

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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