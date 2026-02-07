Récemment de passage sur le podcast, Nothing Major, où il est notam­ment revenu sur sa très belle fin de saison 2025 et son chan­ge­ment d’at­ti­tude vis‐à‐vis de sa carrière, Alexander Bublik a répondu avec beau­coup de fran­chise à une ques­tion très perti­nente de l’an­cien joueur améri­cain, Sam Querrey. Extraits.

Sam Querrey : « Est‐ce que toi et les autres avez l’im­pres­sion que quel­qu’un pour­rait peut‐être remporter l’un de ces tour­nois majeurs avec eux [Alcaraz et Sinner] dans le tableau, ou que l’un d’eux pour­rait créer la surprise, ou que quel­qu’un devrait être malade ou quelque chose comme ça ? »

Alexander Bublik : « La plupart d’entre nous [pensent] comme ça. Je veux dire, je n’ai entendu personne se vanter de remporter un Grand Chelem ou même le dire à voix haute en disant « Je peux le faire » ou quelque chose comme ça. Pour moi, je pense que l’am­biance dans les vestiaires est la suivante : nous essayons de nous rappro­cher du titre, mais je pense qu’au final, nous allons nous incliner face à l’un de ces deux joueurs, et je pense que ce sera le pire moment. Je veux dire, si je suis dans le top 10 et que je joue, et que j’es­père bien jouer, et qu’Alcaraz et Sinner sont tous les deux éliminés par un hasard fou et que nous sommes tous en quarts de finale, ce sera le chaos. Imaginez Wimbledon, Djokovic est éliminé, Sinner est éliminé, Alcaraz est éliminé, et nous sommes en quarts de finale avec les autres gars. »