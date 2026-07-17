Après avoir fait part d’une certaine rési­gna­tion concer­nant ses chances de remporter un titre du Grand Chelem face à Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Alexander Bublik s’est égale­ment exprimé sur l’évo­lu­tion du circuit ATP comparé à ses débuts.

Et pour le Kazakhstanais, il n’y a pas photo, notam­ment en termes d’ap­ti­tudes physiques.

« Les joueurs de 17 ou 18 ans mettraient mon moi de 19 ans en pièces. Ce serait ridi­cule. Il y a dix ans, il y avait sur le circuit, voire dans le top 20, des joueurs qui avaient des faiblesses incroyables. Ça n’existe plus. Aujourd’hui, on a des athlètes parfaits : un service à 220 km/h, un coup droit qui claque dans le court, un excellent jeu de jambes. Ça n’a rien à voir avec l’époque. Gaël Monfils a récem­ment fait une compa­raison géniale : en termes d’aptitudes physiques et de profes­sion­na­lisme, les chan­ge­ments sont aussi consi­dé­rables que le passage aux raquettes en bois sur le plan tech­nique. Gaël est dans le milieu depuis assez long­temps pour l’avoir vécu lui‐même (rires) », a déclaré Bublik dans une inter­view accordée à Tennis Magazine en Allemagne.