Après avoir fait part d’une certaine résignation concernant ses chances de remporter un titre du Grand Chelem face à Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Alexander Bublik s’est également exprimé sur l’évolution du circuit ATP comparé à ses débuts.
Et pour le Kazakhstanais, il n’y a pas photo, notamment en termes d’aptitudes physiques.
« Les joueurs de 17 ou 18 ans mettraient mon moi de 19 ans en pièces. Ce serait ridicule. Il y a dix ans, il y avait sur le circuit, voire dans le top 20, des joueurs qui avaient des faiblesses incroyables. Ça n’existe plus. Aujourd’hui, on a des athlètes parfaits : un service à 220 km/h, un coup droit qui claque dans le court, un excellent jeu de jambes. Ça n’a rien à voir avec l’époque. Gaël Monfils a récemment fait une comparaison géniale : en termes d’aptitudes physiques et de professionnalisme, les changements sont aussi considérables que le passage aux raquettes en bois sur le plan technique. Gaël est dans le milieu depuis assez longtemps pour l’avoir vécu lui‐même (rires) », a déclaré Bublik dans une interview accordée à Tennis Magazine en Allemagne.
Publié le vendredi 17 juillet 2026 à 13:05