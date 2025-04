Engagé sur l’ATP 250 de Munich où il affronte ce lundi le local et tête de série numéro 1, Alexander Zverev, le Français Alexandre Muller, inter­rogé par le site de l’ATP, a révélé avoir passé quelques temps aux côtés de Roger Federer sur un parcours de golf à Dubaï.

« En fait, il avait un départ 10 minutes avant le mien, donc j’étais derrière lui pendant neuf ou dix trous. Sur les derniers trous, j’étais avec lui, car le gars devant lui était un peu lent. Du coup, à chaque début de trou, j’étais avec lui et on discu­tait un peu. C’était sympa. On parlait de golf. Il jouait très bien. Il s’en­traîne beau­coup, je pense qu’il veut battre Rafa ! », a déclaré l’ac­tuel 40e joueur mondial.