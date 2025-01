Vainqueur en trois sets de l’Allemand Daniel Masur, qui a remplacé Zverev, blessé, le joueur kazakh a eu la peur de sa vie comme il l’a expliqué en confé­rence de presse.

« Je me sens bien main­te­nant, mais après le match, j’ai cru que j’al­lais mourir. Les condi­tions étaient brutales, 40 degrés. Je ne comprends pas pour­quoi ils ne ferment pas le toit dans de telles condi­tions, parce que c’est assez dange­reux. C’est diffi­cile de jouer de longs matches sous une telle chaleur. J’avais mal à la tête et j’étais essoufflé. Mais ce qui me déran­geait le plus, c’était que j’avais la tête qui tour­nait. J’avais prévu de demander une pause médi­cale, mais je n’y ai pas été auto­risé. Je ne sais pas pour­quoi. Il y a proba­ble­ment des règles que je ne connais­sais pas. »