Dans une chro­nique consa­crée à Roger Federer pour le maga­zine alle­mand Tennis Magazine, l’an­cien 89e mondial évoque plein de petits souve­nirs vécus aux côtés de Roger Federer. Pour lui, le Suisse restera le plus grand car son arrivée sur le circuit corres­pond aussi à l’éta­blis­se­ment d’un nouveau style de jeu.

« Si Novak Djokovic est le plus grand de tous les temps pour certains, alors Roger Federer est le plus grand de tous les temps pour moi. À mes yeux, vous êtes le meilleur pas seule­ment lorsque vous réus­sissez, mais que vous avez changé tout le jeu. Il l’a fait de manière impres­sion­nante. Son élégance et son style de jeu n’exis­taient pas aupa­ra­vant. J’ai le plus grand respect pour Roger : non seule­ment en tant que joueur mais aussi en tant que personne. Roger se fiche de savoir si la caméra est allumée ou non. Il est comme il est : amical et pas seule­ment gentil avec les personnes qui occupent des postes importants. »