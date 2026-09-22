Alors qu’il venait de remporter l’US Open en domi­nant Ben Shelton en quatre sets, Alexander Zverev ne s’est même pas rendu compte qu’il avait gagné.

L’Allemand a mis quelques secondes à réaliser qu’il avait bel et bien servi pour le match et glané son deuxième titre en Grand Chelem.

Depuis Londres, où va se tenir la neuvième édition de la Laver Cup du 25 au 27 septembre, Carlos Alcaraz a ques­tionné Alexander Zverev sur cette séquence assez lunaire. Et le numéro 2 mondial a répondu avec honnêteté.

« J’avais vrai­ment rien en tête. Quand tu es stupide, ça aide (rires). Je pensais qu’il y avait 4–1. Et du coup, je n’étais pas nerveux. Si dans ma tête, j’avais su qu’il y avait 5–2, j’aurais été super nerveux, c’est sûr. »

Zverev a le mérite d’être honnête !