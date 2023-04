De passage en confé­rence de presse d’avant tournoi en marge de l’ATP 250 de Munich, le local Alexander Zverev s’est exprimé sur plusieurs sujets dont la nouvelle géné­ra­tion repré­sentée par Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Holger Rune. Une excel­lente nouvelle pour son sport, selon lui.

« Bien sûr, avec tous ces bons jeunes joueurs comme Sinner, Rune et Alcaraz, je pense que le tennis est entre de bonnes mains. Mais cela inclut certai­ne­ment ma géné­ra­tion. Les spec­ta­teurs peuvent s’at­tendre à plus de matches entre Sinner et Alcaraz à l’avenir. Les deux ont une bonne rela­tion. Cela pour­rait être une nouvelle « riva­lité Rafa‐Roger ».