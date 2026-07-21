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Alexander Zverev de retour chez Rafael Nadal

Par
Thomas S
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Il y a un an presque jour pour jour, Alexander Zverev, alors en pleine crise de confiance, passait un séjour au sein de l’aca­démie de Rafael Nadal afin de trouver des réponses auprès du maître des lieux et de son oncle, Toni, à qui il avait d’ailleurs proposé un poste d’entraîneur.

Après le refus de celui‐ci, l’Allemand était reparti au combat avec quelques conseils avisés de Rafa sur son style de jeu trop défensif.

Un an plus tard, l’ac­tuel 2e joueur mondial revient au même endroit avec un premier titre du Grand Chelem décroché à Roland‐Garros et une finale à Wimbledon, le tout en prati­quant un style de jeu plus offensif et risqué.

Si le lien de cause à effet semble trop facile, tant les spécia­listes recom­mandent à Sascha de jouer de cette manière depuis de nombreuses années, ce dernier a en tout cas décidé de retourner du côté de Manacor, à Majorque, où il a été vu en train de s’en­traîner sur le central de la Rafa Nadal Academy.

« Bonjour, Sascha ! Ravi d’ac­cueillir Alexander Zverev à la Rafa Nadal Academy. Toujours un plaisir de vous avoir avec nous ! », a écrit l’aca­démie sur les réseaux sociaux. 

Publié le mardi 21 juillet 2026 à 18:41

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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