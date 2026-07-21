Il y a un an presque jour pour jour, Alexander Zverev, alors en pleine crise de confiance, passait un séjour au sein de l’aca­démie de Rafael Nadal afin de trouver des réponses auprès du maître des lieux et de son oncle, Toni, à qui il avait d’ailleurs proposé un poste d’entraîneur.

Après le refus de celui‐ci, l’Allemand était reparti au combat avec quelques conseils avisés de Rafa sur son style de jeu trop défensif.

Un an plus tard, l’ac­tuel 2e joueur mondial revient au même endroit avec un premier titre du Grand Chelem décroché à Roland‐Garros et une finale à Wimbledon, le tout en prati­quant un style de jeu plus offensif et risqué.

Si le lien de cause à effet semble trop facile, tant les spécia­listes recom­mandent à Sascha de jouer de cette manière depuis de nombreuses années, ce dernier a en tout cas décidé de retourner du côté de Manacor, à Majorque, où il a été vu en train de s’en­traîner sur le central de la Rafa Nadal Academy.

Hallo, Sascha ! 👋



Great to welcome @AlexZverev back to the Rafa Nadal Academy



Always a plea­sure to have you with us ! 🎾💙 pic.twitter.com/F4L1BMlySJ — Rafa Nadal Academy (@rnadalacademy) July 21, 2026

« Bonjour, Sascha ! Ravi d’ac­cueillir Alexander Zverev à la Rafa Nadal Academy. Toujours un plaisir de vous avoir avec nous ! », a écrit l’aca­démie sur les réseaux sociaux.