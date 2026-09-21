Alexander Zverev a à peine eu le temps de célé­brer son deuxième sacre en Grand Chelem que, 48 heures plus tard, il était déjà de retour en sélec­tion pour défendre les couleurs de son pays.

L’Allemand a d’ailleurs parfai­te­ment rempli sa mission en rempor­tant ses deux matchs de simple sans concéder le moindre set.

Interrogé au micro de la ZDF après sa victoire devant son public, Zverev a tenu à mettre les choses au clair concer­nant le format actuel de la Coupe Davis. Comme beau­coup de joueurs et de passionnés, il estime que les rencontres dispu­tées à domi­cile et à l’extérieur ressemblent davan­tage à la « vraie » Coupe Davis que le désor­mais célèbre Final 8.

« Ça, avec cette ambiance de matchs à domi­cile et à l’extérieur, c’est la vraie Coupe Davis. J’aime jouer au tennis. C’est mon métier, mais c’est aussi mon hobby » a déclaré le numéro deux mondial.