Alexander Zverev n’a pas peur de Jannik Sinner, enfin presque.
Récemment interviewé par les équipes de l’ATP suite à son premier titre du Grand Chelem remporté à Roland‐Garros, le joueur allemand, battu lors des neuf derniers matchs par le numéro 1 mondial, a fait part de son désir de l’affronter à Wimbledon afin d’inverser ce douloureux bilan.
Mais loin d’être sûr de lui, Sascha a quand même tenu à reconnaître qu’il avait eu de la chance de ne pas croiser l’Italien sur sa route sur la terre battue parisienne.
Zverev on playing Jannik Sinner in the biggest moments… pic.twitter.com/VYqgir3v9o— ATP Tour (@atptour) June 9, 2026
« Heureusement, je n’ai pas eu à l’affronter ici (à Roland‐Garros). Ça ne veut pas dire que je ne veux pas l’affronter. Je veux l’affronter dans les moments les plus importants, lors des matchs les plus décisifs. J’espère qu’on s’affrontera à Wimbledon. Je me suis senti bien contre tout le monde, sauf contre Jannik. Mais j’espère inverser la tendance dès cette saison. Son secret ? C’est tout simplement le meilleur. Il ne te laisse pas respirer, il ne te laisse rentrer dans le match. Il fonce sur toi à toute vitesse. »
Publié le mercredi 10 juin 2026 à 15:15