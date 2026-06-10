Alexander Zverev n’a pas peur de Jannik Sinner, enfin presque.

Récemment inter­viewé par les équipes de l’ATP suite à son premier titre du Grand Chelem remporté à Roland‐Garros, le joueur alle­mand, battu lors des neuf derniers matchs par le numéro 1 mondial, a fait part de son désir de l’af­fronter à Wimbledon afin d’in­verser ce doulou­reux bilan.

Mais loin d’être sûr de lui, Sascha a quand même tenu à recon­naître qu’il avait eu de la chance de ne pas croiser l’Italien sur sa route sur la terre battue parisienne.

Zverev on playing Jannik Sinner in the biggest moments… pic.twitter.com/VYqgir3v9o — ATP Tour (@atptour) June 9, 2026

« Heureusement, je n’ai pas eu à l’af­fronter ici (à Roland‐Garros). Ça ne veut pas dire que je ne veux pas l’af­fronter. Je veux l’af­fronter dans les moments les plus impor­tants, lors des matchs les plus déci­sifs. J’espère qu’on s’af­fron­tera à Wimbledon. Je me suis senti bien contre tout le monde, sauf contre Jannik. Mais j’es­père inverser la tendance dès cette saison. Son secret ? C’est tout simple­ment le meilleur. Il ne te laisse pas respirer, il ne te laisse rentrer dans le match. Il fonce sur toi à toute vitesse. »