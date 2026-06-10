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Alexander Zverev donne rendez‐vous à Jannik Sinner : « Je veux l’af­fronter dans les moments les plus impor­tants, lors des matchs les plus déci­sifs. J’espère qu’on s’af­fron­tera à Wimbledon »

Par
Thomas S
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Alexander Zverev n’a pas peur de Jannik Sinner, enfin presque.

Récemment inter­viewé par les équipes de l’ATP suite à son premier titre du Grand Chelem remporté à Roland‐Garros, le joueur alle­mand, battu lors des neuf derniers matchs par le numéro 1 mondial, a fait part de son désir de l’af­fronter à Wimbledon afin d’in­verser ce doulou­reux bilan. 

Mais loin d’être sûr de lui, Sascha a quand même tenu à recon­naître qu’il avait eu de la chance de ne pas croiser l’Italien sur sa route sur la terre battue parisienne. 

« Heureusement, je n’ai pas eu à l’af­fronter ici (à Roland‐Garros). Ça ne veut pas dire que je ne veux pas l’af­fronter. Je veux l’af­fronter dans les moments les plus impor­tants, lors des matchs les plus déci­sifs. J’espère qu’on s’af­fron­tera à Wimbledon. Je me suis senti bien contre tout le monde, sauf contre Jannik. Mais j’es­père inverser la tendance dès cette saison. Son secret ? C’est tout simple­ment le meilleur. Il ne te laisse pas respirer, il ne te laisse rentrer dans le match. Il fonce sur toi à toute vitesse. »

Publié le mercredi 10 juin 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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