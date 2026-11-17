Cela fait déjà plusieurs semaines qu’Alexander Zverev et Boris Becker se balancent des piques par presse interposée.

Alors que le premier reproche au second de parler constam­ment de lui, le numéro 1 mondial a donc invité « Boum‐Boum » à venir discuter en privée afin de régler leurs diffé­rends. Et certai­ne­ment pas en public, comme l’a précisé Sascha au micro de Sky Sports.

Alexander Zverev ist offen für eine Aussprache mit Boris Becker, möchte ihn aber auch fragen, warum er überhaupt „das Ganze ange­fangen“ habe. 🤨



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« S’il vient me voir, je serai très content de le rencon­trer. J’aimerais aussi lui demander pour­quoi il a lancé toute cette histoire avec des sujets aussi étranges. Si on en arrive là, on en discu­tera — mais pas à la télé­vi­sion, ça, vous pouvez l’oublier. »