Cela fait déjà plusieurs semaines qu’Alexander Zverev et Boris Becker se balancent des piques par presse interposée.
Alors que le premier reproche au second de parler constamment de lui, le numéro 1 mondial a donc invité « Boum‐Boum » à venir discuter en privée afin de régler leurs différends. Et certainement pas en public, comme l’a précisé Sascha au micro de Sky Sports.
« S’il vient me voir, je serai très content de le rencontrer. J’aimerais aussi lui demander pourquoi il a lancé toute cette histoire avec des sujets aussi étranges. Si on en arrive là, on en discutera — mais pas à la télévision, ça, vous pouvez l’oublier. »
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.