Invité de la dernière émis­sion du podcast, Nothing Major, animé par les anciens joueurs améri­cains, John Isner, Jack Sock, Steve Johnson et Sam Querrey, Alexander Zverev s’est confié sur beau­coup de sujets.

Et lors­qu’on lui a demandé l’iden­tité du joueur le plus compliqué à jouer pour lui, l’Allemand n’a pas hésité longtemps.

« Pour moi, la réponse la plus évidente est Daniil Medvedev. J’ai perdu 78 fois contre lui (13 fois en 20 matchs en réalité, ndlr). Même main­te­nant, en étant classé 3e mondiale et lui 14e, je perds encore contre lui à Halle. Il se trans­forme en Novak Djokovic à chaque fois qu’il joue contre moi et je me dis que je ne joue pas si mal que ça ! »