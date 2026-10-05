La défaite d’Alexander Zverev contre Novak Djokovic en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin, a ramené un vieux débat sur la table concernant le niveau réel de l’Allemand, vainqueur de ses deux premiers titres du Grand Chelem et en passe de devenir numéro 1 mondial pour la première fois.
Battu 14 fois sur ses 14 derniers matchs face à Alcaraz, Sinner et Djokovic, Sascha aurait le profil de l’imposteur pour certains. C’est notamment l’avis du titulaire du compte Twitter, Service Volée, qui ne mâche vraiment pas ses mots.
🦊 « Zverev est un opportuniste, fort avec les faibles et faible avec les forts. Il a profité d’une faille spatio‐temporelle pour prendre 2 GC. Son match contre Djokovic était un examen et il ne le passe pas alors qu’il veut se valider en tant que N°1 mondial. »🗣️ @SVolee https://t.co/Mc7cFtmSxC— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) October 5, 2026
« Zverev est un opportuniste, fort avec les faibles et faible avec les forts. Il a profité d’une faille spatio‐temporelle pour prendre 2 GC. Son match contre Djokovic était un examen et il ne le passe pas alors qu’il veut se valider en tant que N°1 mondial. »
Publié le lundi 5 octobre 2026 à 19:10