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« Alexander Zverev est un oppor­tu­niste, fort avec les faibles et faible avec les forts. Il a profité d’une faille spatio‐temporelle pour prendre deux Grands Chelems »

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Thomas S
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La défaite d’Alexander Zverev contre Novak Djokovic en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin, a ramené un vieux débat sur la table concer­nant le niveau réel de l’Allemand, vain­queur de ses deux premiers titres du Grand Chelem et en passe de devenir numéro 1 mondial pour la première fois. 

Battu 14 fois sur ses 14 derniers matchs face à Alcaraz, Sinner et Djokovic, Sascha aurait le profil de l’im­pos­teur pour certains. C’est notam­ment l’avis du titu­laire du compte Twitter, Service Volée, qui ne mâche vrai­ment pas ses mots. 

« Zverev est un oppor­tu­niste, fort avec les faibles et faible avec les forts. Il a profité d’une faille spatio‐temporelle pour prendre 2 GC. Son match contre Djokovic était un examen et il ne le passe pas alors qu’il veut se valider en tant que N°1 mondial. »

Publié le lundi 5 octobre 2026 à 19:10

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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