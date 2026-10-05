La défaite d’Alexander Zverev contre Novak Djokovic en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin, a ramené un vieux débat sur la table concer­nant le niveau réel de l’Allemand, vain­queur de ses deux premiers titres du Grand Chelem et en passe de devenir numéro 1 mondial pour la première fois.

Battu 14 fois sur ses 14 derniers matchs face à Alcaraz, Sinner et Djokovic, Sascha aurait le profil de l’im­pos­teur pour certains. C’est notam­ment l’avis du titu­laire du compte Twitter, Service Volée, qui ne mâche vrai­ment pas ses mots.

🦊 « Zverev est un oppor­tu­niste, fort avec les faibles et faible avec les forts. Il a profité d’une faille spatio‐temporelle pour prendre 2 GC. Son match contre Djokovic était un examen et il ne le passe pas alors qu’il veut se valider en tant que N°1 mondial. »🗣️ @SVolee https://t.co/Mc7cFtmSxC — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) October 5, 2026

« Zverev est un oppor­tu­niste, fort avec les faibles et faible avec les forts. Il a profité d’une faille spatio‐temporelle pour prendre 2 GC. Son match contre Djokovic était un examen et il ne le passe pas alors qu’il veut se valider en tant que N°1 mondial. »